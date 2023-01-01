Захищене рішення SOC 2 і HIPAA, сумісне з інтернет-факсом, для підприємств і малих і середніх підприємств дозволяє отримувати та надсилати факси онлайн з комп’ютера, мобільного телефону та електронної пошти.

Вебсайт: fax.plus

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