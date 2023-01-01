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ChartRequest

ChartRequest

chartrequest.com

Користуватися вебзастосунком

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Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

ChartRequest дає змогу постачальникам медичних послуг в електронному вигляді запитувати й отримувати інформацію про стан здоров’я безпечним, ефективним, економічно ефективним і відповідним HIPAA способом. Наше програмне забезпечення розширює функціональні можливості вашого поточного EMR, включаючи простий, безпечний і сумісний обмін медичною інформацією.

Вебсайт: chartrequest.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «ChartRequest». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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