ChartRequest дає змогу постачальникам медичних послуг в електронному вигляді запитувати й отримувати інформацію про стан здоров’я безпечним, ефективним, економічно ефективним і відповідним HIPAA способом. Наше програмне забезпечення розширює функціональні можливості вашого поточного EMR, включаючи простий, безпечний і сумісний обмін медичною інформацією.

Вебсайт: chartrequest.com

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