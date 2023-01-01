Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «goHeather» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Оптимізуйте перевірку контрактів за допомогою програми goHeather на базі ШІ. Пропонуючи безкоштовний аналіз у режимі реального часу для ефективного прийняття рішень, наша платформа, навчена юристами, експертно орієнтується в договорах загального права по всьому світу. Безпечний, сумісний із SOC-2 і зручний для користувача, це безцінний інструмент для швидкого та економічного аналізу контрактів.

Вебсайт: goheather.io

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