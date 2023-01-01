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Вебсайт: legislate.ai

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Legislate is a legal technology company founded in Oxford which makes it easy for non-lawyers to safely create, manage and search lawyer-approved contracts on no legal budget. Legislate's contract management software is built on patented knowledge graph technology which makes contract data usable and searchable at scale.

Вебсайт: legislate.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Legislate». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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fynk

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Super Lawyers

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Paper Digest

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Inhubber

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Superlegal

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