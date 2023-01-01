Gatekeeper — це провідна платформа керування життєвим циклом постачальників і контрактів (VCLM) для компаній будь-якого розміру. Відновіть видимість, візьміть під контроль, забезпечте відповідність і керуйте ризиками третіх сторін в одному рішенні.

Вебсайт: gatekeeperhq.com

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