Альтернативи - Gatekeeper
Linksquares
linksquares.com
Юридичні команди покладаються на LinkSquares, щоб легко складати, переглядати та виконувати угоди за допомогою програмного забезпечення для керування контрактами на основі штучного інтелекту.
Lexion
lexion.ai
Lexion — це надзвичайно проста платформа для керування контрактами, яка допомагає кожній команді швидше робити більше бізнесу, спрощуючи та централізуючи процес укладання контрактів у системі, яка працює так, як ви. Керуйте всіма наскрізними операціями з укладання угод з однієї централізованої інфор...
Evisort
evisort.com
Інтелектуальна платформа керування контрактами Evisort допомагає вам централізовано керувати контрактами, отримувати аналітику контрактів у режимі реального часу та автоматизувати життєвий цикл контрактів.