ContractKen допомагає своїм клієнтам керувати ризиками в їхніх контрактах. Ми допомагаємо юристам та іншим фахівцям збільшити їхній досвід у розгляді контрактів і переговорах за допомогою автоматизації посібника на основі ШІ (у Microsoft Word). Наші інформаційні панелі Analytics використовуються клієнтами для відстеження, візуалізації та розуміння ризиків у сховищі контрактів.

Вебсайт: contractken.com

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