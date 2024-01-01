Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Inforiver» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Inforiver Analytics+ is the fastest way to visualize your data and share insightful stories in Microsoft Power BI. The intuitive no-code user experience (UX) helps even the casual users build dashboards and storyboards in minutes with 50+ charts, charts and tables integrated in a single visual. Analytics+ is designed to help customers migrate their legacy dashboards from Tableau, Spotfire, Qlik, Cognos, SAP Lumira, or their static PowerPoint dashboards from Think-cell or Mekko Graphics and consolidate them within Microsoft Power BI.

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Вебсайт: inforiver.com

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