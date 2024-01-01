У TARGIT ми надаємо досвід ключовим галузям, щоб допомогти нашим клієнтам приймати рішення на основі даних. Ми створюємо тривалу цінність завдяки рішенням бізнес-аналітики (BI) і аналітики, які підтримують ваші унікальні цілі та процеси, які забезпечують вашу повсякденну роботу. Відчуйте кохання з першого погляду з TARGIT Decision Suite, нашою інтуїтивно зрозумілою, універсальною та доступною для кожного співробітника платформою бізнес-аналітики (BI) та аналітики «все в одному». TARGIT Decision Suite допомагає компаніям інтегрувати, візуалізувати та обмінюватися даними краще та швидше, ніж будь-коли раніше. Наше рішення поєднує контроль централізованого рішення BI з гнучкістю децентралізованого рішення з надійною безпекою та надійністю. Крім того, він легко інтегрується з наявними системами та постійно адаптується до ваших потреб, навіть якщо ваша організація росте. Dresner три роки поспіль визнає світовим лідером у сфері надійності постачальників і п’ять років поспіль є лідером у сфері BI Excellence від BARC. Ми пишаємося тим, що підтримуємо наших клієнтів через постійні інновації, глибокі рекомендації та бізнес-модель, орієнтовану на людей.

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