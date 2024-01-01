WebCatalog

Targit

Targit

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Вебсайт: targit.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

У TARGIT ми надаємо досвід ключовим галузям, щоб допомогти нашим клієнтам приймати рішення на основі даних. Ми створюємо тривалу цінність завдяки рішенням бізнес-аналітики (BI) і аналітики, які підтримують ваші унікальні цілі та процеси, які забезпечують вашу повсякденну роботу. Відчуйте кохання з першого погляду з TARGIT Decision Suite, нашою інтуїтивно зрозумілою, універсальною та доступною для кожного співробітника платформою бізнес-аналітики (BI) та аналітики «все в одному». TARGIT Decision Suite допомагає компаніям інтегрувати, візуалізувати та обмінюватися даними краще та швидше, ніж будь-коли раніше. Наше рішення поєднує контроль централізованого рішення BI з гнучкістю децентралізованого рішення з надійною безпекою та надійністю. Крім того, він легко інтегрується з наявними системами та постійно адаптується до ваших потреб, навіть якщо ваша організація росте. Dresner три роки поспіль визнає світовим лідером у сфері надійності постачальників і п’ять років поспіль є лідером у сфері BI Excellence від BARC. Ми пишаємося тим, що підтримуємо наших клієнтів через постійні інновації, глибокі рекомендації та бізнес-модель, орієнтовану на людей.

Категорії:

Business
Аналітичні платформи

Вебсайт: targit.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Targit». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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metabase.com

Sisense

Sisense

sisense.com

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Domo

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Microsoft Power BI

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ChannelMix

channelmix.com

Bloom Growth

Bloom Growth

bloomgrowth.com

Data.ai

Data.ai

data.ai

SWAG.EU

SWAG.EU

swag.eu

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