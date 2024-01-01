Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «TURBOARD» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

TURBOARD — це комплексний пакет бізнес-аналітики. Оснастіть будь-кого у вашій організації простим у користуванні інструментом аналізу даних, щоб розширити можливості всіх рівнів за допомогою оперативної інформації.

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Вебсайт: turboard.com

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