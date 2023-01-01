WebCatalog
GorillaDesk

GorillaDesk

gorilladesk.com

Користуватися вебзастосунком

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Від планування завдань до оптимізації маршрутів, виставлення рахунків клієнтам до збору платежів, програмне забезпечення GorillaDesk Pest Control допоможе вам. Почніть сьогодні! Розвивайте свій бізнес із обслуговування на місцях за допомогою комплексного планування, виставлення рахунків, автоматизації тощо. GorillaDesk допоможе вам розвивати свій бізнес, організовувати роботу, надавати повноваження технічним спеціалістам і дивувати клієнтів за допомогою одного потужного, простого у використанні інструменту.

Вебсайт: gorilladesk.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «GorillaDesk». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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