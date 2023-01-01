workguru.io

WORKGURU РОБИТЬ ЛЕГКИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ РОБОТИ. Керуйте всіма своїми табелями обліку робочого часу, контролем запасів, закупівлями та виставленням рахунків на одній зручній платформі. Це комплексне рішення, яке усуває трудомістку паперову роботу та дозволяє гарантувати, що ваша робота буде прибутковою.

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