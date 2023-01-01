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Huntr

Huntr

huntr.co

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Переглядайте найпопулярніші сайти пошуку роботи в одній програмі та зберігайте вакансії одним дотиком. Зберігайте та відстежуйте всі свої завдання на дошці Huntr. Переміщуйте завдання між етапами та знайте, на чому ви знаходитесь із кожною можливістю. Слідкуйте за такими важливими датами, як співбесіди, дедлайни та термінові завдання. Додайте завдання та примітки, пов’язані з пошуком роботи. Візуалізуйте свою роботу на карті. Браузер для пошуку роботи: Huntr дозволяє вибрати ваші улюблені сайти пошуку роботи та переглядати їх усі в одній програмі за допомогою одного пошуку. Знайдіть вакансію, яка вам подобається, і збережіть її на своїй дошці Huntr одним дотиком. Потужний інструмент відстеження роботи: Відстежуйте все, що вам потрібно знати про свої вакансії. Додавайте завдання, нотатки та важливі події, як-от співбесіди, дедлайни та пропозиції. Збережіть URL-адресу публікації, назву посади, зарплату, місцезнаходження, компанію тощо.

Вебсайт: huntr.co

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