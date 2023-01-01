Apploi — це рішення для відстеження претендентів, розроблене для того, щоб допомогти компаніям охорони здоров’я ділитися оголошеннями про вакансії на кількох дошках оголошень, щоб шукати та залучати кандидатів. Платформа дозволяє адміністраторам планувати співбесіди, створювати нотатки та автоматизувати оформлення документів за допомогою єдиного інтерфейсу. Система дозволяє менеджерам оновлювати листи-пропозиції, відстежувати дати закінчення терміну дії сертифікації, підтверджувати ліцензії LPN, автоматично перевіряти кандидатів і аналізувати показники ефективності роботи.

Вебсайт: apploi.com

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