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Apploi

Apploi

apploi.com

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Apploi — це рішення для відстеження претендентів, розроблене для того, щоб допомогти компаніям охорони здоров’я ділитися оголошеннями про вакансії на кількох дошках оголошень, щоб шукати та залучати кандидатів. Платформа дозволяє адміністраторам планувати співбесіди, створювати нотатки та автоматизувати оформлення документів за допомогою єдиного інтерфейсу. Система дозволяє менеджерам оновлювати листи-пропозиції, відстежувати дати закінчення терміну дії сертифікації, підтверджувати ліцензії LPN, автоматично перевіряти кандидатів і аналізувати показники ефективності роботи.

Вебсайт: apploi.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Apploi». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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