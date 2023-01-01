TalentNest — це комплексне програмне забезпечення для відстеження кандидатів, яке допомагає рекрутерам і менеджерам з найму залучати, відбирати та наймати найефективніших співробітників. Наше програмне забезпечення з вами на кожному кроці. Ми спрощуємо для вас публікувати вакансії, ранжувати та відстежувати кандидатів, а також використовувати важливі дані, необхідні для роботи відділу кадрів! І кандидати, і менеджери з найму люблять користуватися нашим зручним і зручним інтерфейсом.

Вебсайт: talentnest.com

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