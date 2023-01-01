HiringThing — це відзначена нагородами система відстеження кандидатів, яка дозволяє легко публікувати вакансії в Інтернеті, керувати кандидатами та наймати чудових співробітників. Багатофункціональне програмне забезпечення для найму HiringThing, кероване API, забезпечує безпроблемний досвід найму, забезпечуючи щастя найму для всіх. Наш відкритий API і документація, зручна для розробників, дають змогу створювати індивідуальні рішення для підбору персоналу для систем управління персоналом, франшиз, кадрових агентств тощо.

Вебсайт: hiringthing.com

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