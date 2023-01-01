Професійне програмне забезпечення для відстеження кандидатів і автоматизації підбору персоналу як для кадрових агентств, так і для відділів кадрів.

Вебсайт: cleverstaff.net

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