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Recruitee

Recruitee

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Вебсайт: recruitee.com

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Recruitee — це підприємство, що виробляє або продає комп’ютерне «програмне забезпечення як послуга» (Saas). Програмне забезпечення функціонує як система відстеження кандидатів для обробки заявок на роботу. Він включає систему редагування сайту кар’єри для брендингу роботодавця, плагін для пошуку (персоналу) (інакше називається рекрутингом), інтеграцію веб-сайту працевлаштування, синхронізацію електронної пошти та календаря. Протягом 4 місяців після публічного запуску в серпні 2015 року Recruitee залучив понад 1000 малих і середніх підприємств (МСП) і кадрових агентств по всьому світу.

Вебсайт: recruitee.com

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