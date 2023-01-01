WebCatalog
Comeet

Comeet

comeet.co

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Comeet» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Comeet — це система відстеження кандидатів і платформа найму для малих і середніх компаній, які націлені на швидке зростання. Відзначена нагородами хмарна платформа є надзвичайно зручною для співпраці та пропонує командам найму простий і легкий у використанні дизайн, можливість динамічного налаштування, автоматизовані робочі процеси та багато іншого. Comeet є корпоративним і багатофункціональним. Ідеально підходить для пошуку джерел, координації, спілкування, обміну, планування, підготовки, залучення, оцінювання, найму та звітування.

Вебсайт: comeet.co

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Comeet». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

HiringThing

HiringThing

hiringthing.com

WatchGuard

WatchGuard

watchguard.com

JOIN

JOIN

join.com

Pereless

Pereless

power.pereless.com

jobalino

jobalino

jobalino.ch

Evalgator

Evalgator

evalgator.com

MightyRecruiter

MightyRecruiter

mightyrecruiter.com

Hex

Hex

hex.tech

Amoga

Amoga

amoga.io

ATS OnDemand

ATS OnDemand

atsondemand.com

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

Envoice

Envoice

envoice.eu

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності