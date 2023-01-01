Comeet — це система відстеження кандидатів і платформа найму для малих і середніх компаній, які націлені на швидке зростання. Відзначена нагородами хмарна платформа є надзвичайно зручною для співпраці та пропонує командам найму простий і легкий у використанні дизайн, можливість динамічного налаштування, автоматизовані робочі процеси та багато іншого. Comeet є корпоративним і багатофункціональним. Ідеально підходить для пошуку джерел, координації, спілкування, обміну, планування, підготовки, залучення, оцінювання, найму та звітування.

Вебсайт: comeet.co

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