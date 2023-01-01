ATS OnDemand надає хмарне програмне забезпечення для відстеження кандидатів для пошуку та найму талантів. Чудово підходить для індивідуальних рекрутерів, стартапів і невеликих команд найму, які шукають бюджетну платформу для виконання всіх завдань із підбору персоналу.

Вебсайт: atsondemand.com

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