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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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Вийдіть за межі систем відстеження кандидатів (ATS) із платформою найму корпоративного рівня, розробленою для сучасної робочої сили. Пакет Talent Acquisition від SmartRecruiters надає все необхідне для залучення, відбору та найму великих талантів.

Вебсайт: smartrecruiters.com

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