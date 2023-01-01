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SmartRecruiters

SmartRecruiters

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Вебсайт: smartrecruiters.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Вийдіть за межі систем відстеження кандидатів (ATS) із платформою найму корпоративного рівня, розробленою для сучасної робочої сили. Пакет Talent Acquisition від SmartRecruiters надає все необхідне для залучення, відбору та найму великих талантів.

Вебсайт: smartrecruiters.com

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