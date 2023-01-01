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Workable

Workable

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Вебсайт: workable.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Більше, ніж система відстеження кандидатів, програмне забезпечення Workable для пошуку талантів допомагає командам швидше знаходити кандидатів, оцінювати їх і правильно наймати.

Вебсайт: workable.com

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