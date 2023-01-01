Hirey — це перша програма для працевлаштування на основі чату, яка безпосередньо підбирає рекрутерів і перевірених кандидатів. Роботодавці можуть безкоштовно розміщувати вакансії та наймати кандидатів.

Вебсайт: hirey.com

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