Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «ZipRecruiter» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Отримавши номер 1 серед роботодавців у США*, ZipRecruiter спрощує відстеження кандидатів, дозволяючи вам легко керувати, перевіряти та оцінювати кандидатів. Інформаційна панель дозволяє переглядати профілі, резюме, супровідні листи тощо. Ви навіть можете інтегрувати власну систему відстеження кандидатів, щоб ваша команда могла використовувати ті системи, які вони знають, для безперешкодного розміщення вакансій. *На основі рейтингу сайтів працевлаштування Trustpilot із понад 1000 відгуками.

Вебсайт: ziprecruiter.com

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