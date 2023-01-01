Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «VIVAHR» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

VIVAHR — це система відстеження заявників для малого бізнесу в США, яка найшвидше розвивається. VIVAHR полегшує: - Опублікувати вакансії - Керувати кандидатами - Співпрацювати з членами команди - Створювати звіти/інсайти Це так просто! Почніть з безкоштовного оголошення про роботу на 50+ дошках оголошень. У середньому новий клієнт отримує роботу в прямому ефірі за 6 хвилин.

Вебсайт: vivahr.com

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