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VIVAHR

VIVAHR

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Вебсайт: vivahr.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

VIVAHR — це система відстеження заявників для малого бізнесу в США, яка найшвидше розвивається. VIVAHR полегшує: - Опублікувати вакансії - Керувати кандидатами - Співпрацювати з членами команди - Створювати звіти/інсайти Це так просто! Почніть з безкоштовного оголошення про роботу на 50+ дошках оголошень. У середньому новий клієнт отримує роботу в прямому ефірі за 6 хвилин.

Вебсайт: vivahr.com

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