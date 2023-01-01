HireBeat — це відеорекрутингова платформа, яка допомагає роботодавцям знаходити, залучати та наймати таланти у великих масштабах, пропонуючи автоматизацію найму. На відміну від ATS першого покоління, ми спрощуємо весь ваш потік набору персоналу; дозволяючи вам більше зосередитися на найнятті найкращих кандидатів шляхом автоматизації адміністративних завдань, таких як оголошення про вакансії, реклама на дошках оголошень, перевірка відеоінтерв’ю на шляху тощо.

Вебсайт: hirebeat.co

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