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Premier Virtual

Premier Virtual

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Вебсайт: premiervirtual.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Платформа Premier Virtual дозволяє організаціям перетворити наймання на безперебійний віртуальний процес. Наш універсальний пакет віртуального найму надасть вам можливість проводити онлайн-ярмарки вакансій і запропонує цілодобовий доступ без вихідних для шукачів роботи, які бажають підключитися. Платформа допомогла понад 60 000 роботодавців підключитися до понад 700 000 зареєстрованих шукачів роботи. Розширені функції дозволяють рекрутерам спілкуватися з кількома кандидатами одночасно. Інтегрована функція відеоодин-на-один дозволяє командам найму запрошувати кандидатів на відеоінтерв’ю, відтворюючи особисті події, і багато іншого. Дізнайтеся, чому понад 200 рад із питань кадрового забезпечення отримали ліцензію на нашу платформу для проведення віртуальних подій найму. Заплануйте безкоштовну демонстрацію, щоб побачити, наскільки простим і ефективним може бути додавання віртуального ярмарку вакансій.

Категорії:

Business
Платформи віртуальних подій

Вебсайт: premiervirtual.com

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Альтернативи

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RingCentral

ringcentral.com

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Whova

Whova

whova.com

ON24

ON24

on24.com

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

BrightTALK

BrightTALK

brighttalk.com

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Liveform

Liveform

livestorm.co

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Run The World

Run The World

runtheworld.today

HeySummit

HeySummit

heysummit.com

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Event Farm

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Jobbio

Jobbio

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HireBrain

HireBrain

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Career.Place

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