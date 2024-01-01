Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Premier Virtual» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Платформа Premier Virtual дозволяє організаціям перетворити наймання на безперебійний віртуальний процес. Наш універсальний пакет віртуального найму надасть вам можливість проводити онлайн-ярмарки вакансій і запропонує цілодобовий доступ без вихідних для шукачів роботи, які бажають підключитися. Платформа допомогла понад 60 000 роботодавців підключитися до понад 700 000 зареєстрованих шукачів роботи. Розширені функції дозволяють рекрутерам спілкуватися з кількома кандидатами одночасно. Інтегрована функція відеоодин-на-один дозволяє командам найму запрошувати кандидатів на відеоінтерв’ю, відтворюючи особисті події, і багато іншого. Дізнайтеся, чому понад 200 рад із питань кадрового забезпечення отримали ліцензію на нашу платформу для проведення віртуальних подій найму. Заплануйте безкоштовну демонстрацію, щоб побачити, наскільки простим і ефективним може бути додавання віртуального ярмарку вакансій.

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Вебсайт: premiervirtual.com

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