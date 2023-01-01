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LinkedIn

LinkedIn

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Вебсайт: linkedin.com

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LinkedIn — це американський онлайн-сервіс, орієнтований на бізнес і працевлаштування, який працює через веб-сайти та мобільні додатки. Запущений 5 травня 2003 року, він в основному використовується для професійного спілкування, включаючи роботодавців, які розміщують вакансії, і шукачів, які розміщують свої резюме. Станом на 2015 рік більшу частину доходу компанія отримувала від продажу доступу до інформації про своїх учасників рекрутерам і спеціалістам з продажу. З грудня 2016 року вона є дочірньою компанією Microsoft. Станом на травень 2020 року в LinkedIn було зареєстровано 706 мільйонів учасників у 150 країнах. LinkedIn дозволяє учасникам (як працівникам, так і роботодавцям) створювати профілі та «зв’язки» один з одним у соціальній мережі онлайн, що може представляти реальні професійні стосунки. Учасники можуть запросити будь-кого (незалежно від того, чи є учасником, чи ні) стати «підключенням».

Вебсайт: linkedin.com

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