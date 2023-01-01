Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «LinkedIn Messaging» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

LinkedIn Messaging дозволяє вам спілкуватися з іншими учасниками LinkedIn, з якими ви підключені. У LinkedIn ви можете безкоштовно надсилати повідомлення лише своїм зв’язкам 1-го ступеня (і, на сторінках групи, іншим членам групи). Якщо ви не підключені, у вас завжди є можливість надіслати InMail іншому учаснику LinkedIn.

Вебсайт: linkedin.com

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