Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Talentspace» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Talentspace — це віртуальна та гібридна платформа для рекрутингу. Завдяки дизайну, орієнтованому на користувача та орієнтованому на відео, Talentspace дозволяє роботодавцям, центрам кар’єри та радам кадрів проводити захоплюючі та незабутні кар’єрні події.

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Вебсайт: talentspace.io

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