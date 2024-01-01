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Talentspace

Talentspace

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: talentspace.io

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Talentspace — це віртуальна та гібридна платформа для рекрутингу. Завдяки дизайну, орієнтованому на користувача та орієнтованому на відео, Talentspace дозволяє роботодавцям, центрам кар’єри та радам кадрів проводити захоплюючі та незабутні кар’єрні події.

Категорії:

Business
Платформи віртуальних подій

Вебсайт: talentspace.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Talentspace». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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Zuddle

zuddl.com

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Bizzabo

bizzabo.com

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