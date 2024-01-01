Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Engagez» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Engagez — це одна з провідних універсальних цифрових платформ для залучення компаній, яким потрібно залучати потенційних клієнтів, клієнтів, партнерів і співробітників до програм маркетингу, продажів, навчання та освіти. Одна платформа для всього занурення: віртуальні події, гібридні події, зустрічі один на один, структуровані мережі, торговельні виставки, соціальне навчання, зустрічі з продажу, ярмарки вакансій, прямі трансляції, вебінари, залучення людей. Широко настроювані, зручні цифрові та гібридна платформа, заснована на подіях. Engagez — це одна з провідних комплексних цифрових платформ для залучення компаній, яким потрібно залучати потенційних клієнтів, клієнтів, партнерів і співробітників до програм маркетингу, продажів, навчання та освіти. Одна платформа для всього занурення: віртуальні події, гібридні події, зустрічі один на один, структуровані мережі, торговельні виставки, соціальне навчання, зустрічі з продажу, ярмарки вакансій, прямі трансляції, вебінари, залучення людей. Широко настроювані, зручні цифрові та гібридна платформа на основі подій.
Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Engagez». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.