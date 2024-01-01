Engagez — це одна з провідних універсальних цифрових платформ для залучення компаній, яким потрібно залучати потенційних клієнтів, клієнтів, партнерів і співробітників до програм маркетингу, продажів, навчання та освіти. Одна платформа для всього занурення: віртуальні події, гібридні події, зустрічі один на один, структуровані мережі, торговельні виставки, соціальне навчання, зустрічі з продажу, ярмарки вакансій, прямі трансляції, вебінари, залучення людей. Широко настроювані, зручні цифрові та гібридна платформа, заснована на подіях. Engagez — це одна з провідних комплексних цифрових платформ для залучення компаній, яким потрібно залучати потенційних клієнтів, клієнтів, партнерів і співробітників до програм маркетингу, продажів, навчання та освіти. Одна платформа для всього занурення: віртуальні події, гібридні події, зустрічі один на один, структуровані мережі, торговельні виставки, соціальне навчання, зустрічі з продажу, ярмарки вакансій, прямі трансляції, вебінари, залучення людей. Широко настроювані, зручні цифрові та гібридна платформа на основі подій.

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Вебсайт: engagez.com

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