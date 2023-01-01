webMOBI — це комплексне програмне забезпечення для керування подіями нового покоління на основі штучного інтелекту та CRM для відвідувачів. Він пропонує додатки для проведення подій, веб-сайт, реєстрацію, живі опитування, опитування, живі карти, додатки для кількох подій, послуги з формування потенційних клієнтів і залучення відвідувачів. webMOBI допоможе вам отримати неймовірно більш елегантні, спрощені та настроювані мобільні програми для подій, фестивалів, підприємств і університетських містечок. Нашому передовому програмному забезпеченню довіряють 100 брендів у всьому світі для корпоративних заходів, конференцій, виставок, внутрішніх/зовнішніх зустрічей тощо. Ознайомтеся з нашою гейміфікацією та багатофункціональною платформою, де організатори подій можуть легко залучати своїх відвідувачів, лише за допомогою нашого найкращого конструктора додатків для подій -webMOBI.

Категорії :

Вебсайт: webmobi.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «webMOBI». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.