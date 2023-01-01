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webMOBI

webMOBI

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Вебсайт: webmobi.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

webMOBI — це комплексне програмне забезпечення для керування подіями нового покоління на основі штучного інтелекту та CRM для відвідувачів. Він пропонує додатки для проведення подій, веб-сайт, реєстрацію, живі опитування, опитування, живі карти, додатки для кількох подій, послуги з формування потенційних клієнтів і залучення відвідувачів. webMOBI допоможе вам отримати неймовірно більш елегантні, спрощені та настроювані мобільні програми для подій, фестивалів, підприємств і університетських містечок. Нашому передовому програмному забезпеченню довіряють 100 брендів у всьому світі для корпоративних заходів, конференцій, виставок, внутрішніх/зовнішніх зустрічей тощо. Ознайомтеся з нашою гейміфікацією та багатофункціональною платформою, де організатори подій можуть легко залучати своїх відвідувачів, лише за допомогою нашого найкращого конструктора додатків для подій -webMOBI.

Категорії:

Entertainment
Event Management Platforms
Event Registration and Ticketing Software

Вебсайт: webmobi.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «webMOBI». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Odoo

Odoo

odoo.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

JotForm

JotForm

jotform.com

Whova

Whova

whova.com

SeatGeek

SeatGeek

seatgeek.com

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

Greenvelope

Greenvelope

greenvelope.com

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Run The World

Run The World

runtheworld.today

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