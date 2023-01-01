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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «CONREGO» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

CONREGO is a comprehensive Event Management Software designed to streamline and enhance the entire event planning process. With its user-friendly interface and powerful features, CONREGO enables you to effortlessly create and manage events of all sizes. From online registration and ticketing to attendee tracking and communication tools, it provides a one-stop solution for event professionals. Its flexibility and customizable options make it suitable for conferences, seminars and trade shows.

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Вебсайт: conrego.com

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