Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «PopBookings» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

З PopBookings ви можете зберігати все в одному місці, щоб усі були на одній сторінці. Оптимізація бізнес-процесів підбору персоналу допомагає організовувати вас і вашу команду. Кожен може посилатися на ту саму інформацію в обліковому записі. Економте час за допомогою наших потужних інструментів.

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Вебсайт: popbookings.com

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