Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Tripleseat» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Tripleseat — це програмне забезпечення для онлайн-кейтерингу та організації подій, яке збільшує продажі та спрощує бронювання ресторанів, готелів та унікальних закладів.

Вебсайт: tripleseat.com

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