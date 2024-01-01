Програмне забезпечення для планування подій - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення для планування подій ефективно справляється з операційними аспектами організації конференцій або подій, охоплюючи такі завдання, як створення розкладів, розподіл ресурсів співробітників, відстеження витрат і платежів, а також розробка макетів виставок. Організатори подій використовують ці програмні рішення в поєднанні з іншими інструментами управління подіями, такими як системи реєстрації та продажу квитків або програмне забезпечення для мобільних подій, щоб забезпечити безперебійну координацію та проведення подій. Завдяки інтеграції різноманітних функціональних можливостей програмне забезпечення для планування заходів оптимізує весь процес керування подією, дозволяючи планувальникам зосередитися на наданні виняткових вражень учасникам.
Запит на новий застосунок
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...
Whova
whova.com
Універсальне програмне забезпечення для керування подіями для особистих, гібридних і віртуальних подій
Wrike
wrike.com
Лише платформа керування роботою Wrike дає вашій команді повну видимість і контроль над усіма вашими завданнями та проектами. Програмне забезпечення для управління проектами ніколи не було таким зручним для співпраці.
Tripleseat
tripleseat.com
Tripleseat — це програмне забезпечення для онлайн-кейтерингу та організації подій, яке збільшує продажі та спрощує бронювання ресторанів, готелів та унікальних закладів.
Zoho Backstage
zoho.com
Проводьте свої події розумніше та краще. Zoho Backstage — це програмне забезпечення для керування подіями, яке дає змогу організаторам подій планувати та проводити конференції, зустрічі та презентації продуктів з більшою ефективністю та впливом.
Aisle Planner
aisleplanner.com
Просте, потужне та повне програмне рішення для сучасного професіонала проведення заходів.
ExhibitDay
exhibitday.com
ExhibitDay — це інструмент планування виставок, управління проектами та співпраці для менеджерів виставок, експонентів і команд заходів.
HeySummit
heysummit.com
Створюйте красиві віртуальні події, конференції, курси тощо, щоб залучати свою аудиторію та розвивати свою спільноту за допомогою маркетингу на основі подій.
Eventeny
eventeny.com
Для цього у вас є система організації подій! Легко керуйте всім, що стосується ваших особистих, гібридних та онлайн-подій, усе в одному зручному місці!
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla дозволяє вам налаштовувати спеціальні реєстраційні форми, надсилати запрошення електронною поштою та керувати скасуваннями в одному місці. Учасники заходу можуть зареєструватися онлайн і здійснювати безпечні онлайн-платежі.
Joi
joi.events
Ви витрачаєте години на оновлення електронних таблиць і документів вручну під час планування заходів? Якщо відповідь ствердна, то вам потрібен Джой. Joi — це єдине програмне забезпечення для планування заходів, яке може усунути проблеми з електронними таблицями. Унікальна архітектура Joi означає, що...
HelloSponsor
hellosponsor.com
HelloSponsor — це провідне хмарне програмне забезпечення для керування подіями, яке допомагає брендам оптимізувати та централізувати всі основні процеси планування подій і маркетингу. Нас використовують компанії зі списку Fortune 500 і стартапи, що швидко розвиваються, як систему відстеження подій у...
Map D
mapdevents.com
Map Dynamics тепер є Map D — найпростішим рішенням розпродати та організувати наступну подію. Зробіть продаж на стенді легким і викресліть складну логістику подій зі свого списку справ за допомогою карти D. Усі функції планування подій, необхідні для керування та проведення будь-яких подій у найпрос...
Grip Events
grip.events
Grip — це платформа для проведення заходів на основі штучного інтелекту, створена для ділових стосунків. Це допомагає організаторам подій, таким як SXSW, RX і Clarion Events, встановлювати, підтримувати та відстежувати стосунки між учасниками кількох подій.
Agorify
agorify.com
Agorify стоїть на передньому краї демократизації технологій проведення заходів, керуючись нашим переконанням, що високоякісні та ефективні рішення для організації заходів мають бути доступними та недорогими. Наша платформа є відображенням цього зобов’язання, пропонуючи низку функцій, розроблених для...
Groupize
groupize.com
Groupize — найкраще рішення для сучасного управління нарадами. Завдяки зручній у користуванні комплексній платформі, розробленій для груп, зустрічей і подій будь-якого розміру, Groupize об’єднує подорожі, витрати та дотримання нормативних вимог, забезпечуючи дивовижні враження для планувальників і в...
Cvent
cvent.com
Cvent пропонує комплексну платформу для проведення будь-якої події та кожної події. Наша платформа спрощує керування кожним етапом життєвого циклу події, водночас надаючи вам дані та аналітику, необхідні для максимізації вашої цінності. Будь то особиста, віртуальна чи гібридна, ви матимете єдину пла...
EventCreate
eventcreate.com
Створіть красивий веб-сайт події за лічені хвилини. Створіть веб-сайт події, збирайте реєстрації, продавайте квитки та рекламуйте свою подію в Інтернеті. Надійний і безпечний. Їй довіряють понад 1 000 000 людей у всьому світі, включаючи планувальників з Nike, MIT і Refinery29.
Event Staff
eventstaffapp.com
Швидко визначте, хто може вільно працювати, зв’яжіться зі своїм персоналом за допомогою текстових повідомлень, відстежуйте час за допомогою годинників та інтегруйте служби розрахунку заробітної плати.
Hubilo
hubilo.com
Створюйте кращі заходи, які принесуть реальний дохід. Кожна подія — це можливість збільшити дохід — незалежно від того, де вона відбувається. Пріоритезуйте конвеєр з єдиної платформи з вебінарами, переглядами, демонстраціями, конференціями та особистими подіями, які перетворюють.
Explara
explara.com
Explara допомагає креативним підприємцям і малому бізнесу монетизувати події, онлайн-продажі, спільноту та краудфандинг.
Sessionize
sessionize.com
Sessionize — це розумний спосіб зробити виклик для доповідей, розклад і керування доповідачами.
QuickStaff
quickstaffpro.com
Quickstaff Pro — це просте у використанні програмне забезпечення для планування, розроблене спеціально для професіоналів проведення заходів у сфері економіки концертів. Оскільки персонал має бути «запрошений» і «прийняти» кожен концерт, звичайні інструменти планування не працюють. Наше програмне заб...
Event Smart
eventsmart.com
Організовуйте необмежену кількість заходів і продавайте необмежену кількість платних квитків безкоштовно у вашій країні та валюті на власному веб-сайті Event Smart.
Eventplanner
eventplanner.net
eventplanner.net полегшує кожному організовувати надзвичайні події. Наше програмне забезпечення для проведення подій містить усі необхідні інструменти для планування справді незабутніх подій – усе в одному зручному місці! Наша платформа дає вам змогу знайти найкращих постачальників заходів і місць п...
EventOnline
eventonline.be
EventOPS — це веб-програмне забезпечення, розроблене для менеджерів заходів, постачальників і дизайнерів заходів будь-якого масштабу.
Event Logic
eventlogic.se
У світі, який стає все більш цифровим, ми віримо в те, щоб змінити спосіб пошуку, планування та проведення зустрічей, подій і конференцій. Ми робимо це, гарантуючи, що розуміємо організаторів заходів та найскладніші виклики їхніх організацій у спробі створити успішні зустрічі між людьми. Результатом...
Reposite
reposite.io
Reposite — це провідний у галузі інструмент планування, який сприяє пошуку постачальників і спрощує координацію для групових планувальників.
Slingshot
slingshotapp.io
Slingshot дає змогу приймати рішення на основі даних за допомогою аналітики в реальному часі, бездоганно інтегрованої з функціями керування проектами та співпраці. Завдяки комплексному механізму бізнес-аналітики в основі Slingshot пропонує користувачам пряме посилання на їхні джерела даних і платфор...
RSVPify
rsvpify.com
Провідна онлайн-платформа з продажу квитків і організації подій, якій довіряють 30% Fortune 500. З легкістю керуйте великими та малими подіями та тримайте в центрі уваги свій бренд. Потужні функції, зокрема запрошення електронною поштою, онлайн-реєстрація та відповіді на запрошення, збір користуваль...
MICE Operations
miceoperations.com
MICE Operations пропонує потужне онлайн-програмне забезпечення для планування та керування подіями для місць проведення подій, кейтерингових компаній і професіоналів. Планування заходів – не турбуйтеся про документи Word, електронні листи та пошук інформації в різних місцях. MICE забезпечує впевнені...
Evenium
corp.evenium.com
Evenium пропонує інтуїтивно зрозумілу технологію, щоб ви могли легко керувати своїми подіями, забезпечуючи кращий і привабливіший досвід для ваших відвідувачів. Наша платформа спрощує керування кожним етапом життєвого циклу події, одночасно надаючи дані та аналітику, необхідні для максимізації вашої...
Bloomerang Volunteer
bloomerang.co
Bloomerang Volunteer (раніше InitLive) пропонує комплексне рішення для управління персоналом і волонтерами для програм і заходів. Рішення Bloomerang Volunteer оптимізує набір персоналу та волонтерів, планування, управління та спілкування через веб-додатки та мобільні додатки. Ідеально підходить для ...
Eventee
eventee.co
Завдяки інтуїтивно зрозумілому та красивому інтерфейсу як мобільного, так і веб-додатку, наші клієнти можуть охопити понад 70% бази користувачів за подію. Функції Eventee дозволяють ефективно керувати своєю подією, підвищити залученість відвідувачів і покращити загальний досвід події. Включені функц...
Perfect Venue
perfectvenue.com
Розпочніть БЕЗКОШТОВНУ ПРОБНУ ВЕРСІЮ сьогодні на PerfectVenue.com! Кредитна картка не потрібна. Perfect Venue допомагає незалежним ресторанам, гостинним групам і всім типам закладів, надаючи просту у використанні та доступну систему, яка спрощує процес продажу подій. Perfect Venue дозволяє нашим клі...
ClearEvent
clearevent.com
ClearEvent — це комплексне програмне забезпечення для організації подій, створене для сучасних планувальників і організаторів подій. Незалежно від того, чи є ви невеликою волонтерською групою чи великою організацією, яка займається подіями, за допомогою ClearEvent ви можете миттєво почати продавати ...
eventPower
eventpower.com
eventPower надає Event Producers потужне спеціальне рішення для реєстрації онлайн і на місці. Система пропонується як послуга «зроби сам» або індивідуальне повне сервісне рішення.
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves — це рішення для організації конференцій для дослідників та організаторів заходів. З Fourwaves ви можете легко керувати будь-якими науковими подіями від віртуальних постерних сесій до глобальних конференцій. Деякі функції включають: - Конструктор веб-сайтів подій - Інструменти реєстрації т...
Planning Pod
planningpod.com
Універсальне програмне забезпечення № 1 для організації подій та організації подій. Подивіться, як понад 20 тисяч професіоналів заощаджують понад 62 години на місяць і оптимізують процеси та комунікації за допомогою нашого повного програмного забезпечення для керування онлайн-подіями
Cadmium
gocadmium.com
Cadmium спрощує створення живих, гібридних і віртуальних подій і максимізує цінність онлайн-навчання за допомогою єдиної гнучкої платформи, розробленої для фіксації взаємодії людей, ідей і знань. Програмним продуктам компанії довіряють понад 900 організацій, орієнтованих на контент, у всьому світі, ...
Attendease
attendease.com
Передове програмне забезпечення для корпоративних заходів і планування зустрічей. Attendease — це найкраще рішення для організації заходів для планувальників і організаторів зустрічей. Від особистого до гібридного та віртуального, наша платформа охоплює всі аспекти стилю життя вашої події. Просуйте ...
Eventene
eventene.com
Eventene — це комплексна система керування подіями для створення, організації та проведення всіх подій на одній платформі. Eventene пропонує найсучасніше, гнучке та масштабоване рішення, незалежно від того, чи відбуваються ваші заходи: особисті, віртуальні чи гібридні.
Eventtia
eventtia.com
Eventtia — це універсальна платформа для організації подій, яка допомагає великим корпораціям створювати унікальні особисті, гібридні та віртуальні події. Настроювані функції Eventtia та інтеграція API дозволяють провідним світовим компаніям ефективно керувати відвідувачами, створювати цікаві кампан...
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop — це справжня наскрізна локальна, віртуальна та гібридна платформа для керування подіями та взаємодії. PheedLoop підтримує все: від нативного потокового передавання, віртуальних виставкових залів, друку бейджів, реєстрації, синхронізованих порталів доповідачів/експонентів і миттєвих мобіль...
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus — це маркетингова платформа наступного покоління, створена з нуля для збору, аналізу та використання безпрецедентної кількості даних для значно кращих подій і конференцій. Будучи справжньою платформою SaaS, RainFocus спрощує реєстрацію подій, керування вмістом, активацію експонентів і робо...
Cooltix
cooltix.hu
Квитки для вашого зростання - продавайте свої квитки легше, ніж будь-коли, з найнижчими комісіями! - Унікальна персоналізована сторінка для вашої події - Проста у використанні платформа, де ви можете керувати своїми подіями - Інструмент звітування та аналізу для відстеження показників продажів - Отр...
EventBookings
eventbookings.com
EventBookings — це просте та просте у використанні рішення для продажу квитків на події всіх типів і розмірів. Зареєструйтеся, отримайте свою першу подію в прямому ефірі та продавайте квитки онлайн.
Shocklogic
shocklogic.com
Shocklogic як жодна інша технологічна компанія розуміє потреби індустрії зустрічей. Заснована в 1997 році, ми вже майже 25 років тримаємо руку на пульсі технологій проведення заходів. Наш обширний набір програмного забезпечення та послуг підтримує організаторів заходів у кожному аспекті створення на...
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans — це надійне та настроюване рішення для подій будь-якого масштабу, включаючи живі, гібридні та віртуальні 3D/2D. Це орієнтована на спонсорів платформа з понад 150 функціями та налаштуваннями, створена для автоматизації подій. Наша платформа спрощує керування на кожному кроці, від етапу п...
InEvent
inevent.com
InEvent складається з професіоналів із проведення заходів та спеціалістів з аудіо/відео, які надихають розширювати межі вебінарів і технологій проведення заходів. Наш продукт забезпечує надзвичайний досвід для корпоративних компаній, надаючи їм можливість створювати особисті, віртуальні та гібридні ...
Expofp
expofp.com
Програмне забезпечення для керування планами поверхів для виставок, виставок і виставок. Створіть план приміщення за допомогою 3D-карти, інтерактивного списку експонентів, вбудованої аналітики, пошуку за стендом, категорією, назвою компанії тощо.