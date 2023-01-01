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Fourwaves is a conference management solution for researchers and event organizers. With Fourwaves you can easily manage any scientific event from virtual poster sessions to global conferences. Some features include: - Event website builder - Registrations and payments tools - Abstract management - Peer-review tools - Hybrid/virtual web app - Virtual poster sessions - Intuitive organizer panel Get an all-in-one solution for any events, with a fast and professional customer support every step of the way with Fourwaves.

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Вебсайт: fourwaves.com

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