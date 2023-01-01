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Element

Element

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Вебсайт: element.io

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Element — це захищена програма для групового відеоповідомлення з розширеними налаштуваннями конфіденційності групового чату, командним спілкуванням і функціями продуктивності під час роботи з дому за допомогою відкритої мережі Matrix. Співпраця з надійним наскрізним шифруванням. Груповий месенджер Riot.im тепер називається Element

Вебсайт: element.io

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