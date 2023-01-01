Децентралізований обмін миттєвими повідомленнями. Спілкуйтеся за допомогою стандартизованого, відкритого та об’єднаного протоколу чату з можливістю шифрування вашого спілкування за допомогою протоколу OMEMO (на основі методу шифрування, який також використовують такі служби, як Signal і Matrix). За допомогою XMPP ви не прив’язані до одного постачальника послуг (наприклад, сервера Disroot), але можете вільно спілкуватися з контактами з інших серверів Jabber, так само, як ви б спілкувалися між різними серверами електронної пошти.

Вебсайт: disroot.org

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Disroot XMPP Chat». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.