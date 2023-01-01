Tinyman — це децентралізований торговий протокол на блокчейні Algorand, що створює відкритий і безпечний ринок для трейдерів, постачальників ліквідності та розробників.

Вебсайт: tinyman.org

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Tinyman». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.