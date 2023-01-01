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Compound

Compound

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Вебсайт: compound.finance

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Compound — це алгоритмічний автономний протокол відсоткової ставки, розроблений для розробників, щоб розблокувати всесвіт відкритих фінансових програм.

Вебсайт: compound.finance

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