Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Compound» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Compound — це алгоритмічний автономний протокол відсоткової ставки, розроблений для розробників, щоб розблокувати всесвіт відкритих фінансових програм.

Вебсайт: compound.finance

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