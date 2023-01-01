Єдиний національний статутний банк, створений, щоб дозволити забудовникам і будівельникам створювати нові фінансові продукти.

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