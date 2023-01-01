WebCatalog
zapEHR

zapEHR

zapehr.com

Користуватися вебзастосунком

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Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Повна платформа для розробників технологій охорони здоров’я. Платформа, сертифікована ONC*, пропонує розробникам і розробникам усі API та інфраструктуру, необхідну для створення медичних технологій наступного покоління та EHR.

Вебсайт: zapehr.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «zapEHR». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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