Повна платформа для розробників технологій охорони здоров’я. Платформа, сертифікована ONC*, пропонує розробникам і розробникам усі API та інфраструктуру, необхідну для створення медичних технологій наступного покоління та EHR.

Вебсайт: zapehr.com

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