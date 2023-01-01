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Google Developers

Google Developers

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Вебсайт: developers.google.com

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Google Developers – це сайт Google для інструментів і платформ розробки програмного забезпечення, інтерфейсів програмування додатків і технічних ресурсів. Сайт містить документацію щодо використання інструментів розробника та API Google, включаючи групи обговорень і блоги для розробників, які використовують продукти Google для розробників.

Вебсайт: developers.google.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Google Developers». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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