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AppSheet

AppSheet

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Вебсайт: appsheet.com

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AppSheet надає платформу розробки прикладного програмного забезпечення без використання коду, яка дозволяє користувачам створювати програми для мобільних пристроїв, планшетів і веб-додатків, використовуючи такі джерела даних, як Google Drive, DropBox, Office 365 та інші хмарні платформи електронних таблиць і баз даних. Платформу можна використовувати для широкого набору бізнес-випадків, включаючи управління проектами, управління взаємовідносинами з клієнтами, перевірки на місцях і персоналізовані звіти. AppSheet було придбано Google у січні 2020 року.

Вебсайт: appsheet.com

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