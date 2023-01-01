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Nextcloud

Nextcloud

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Вебсайт: nextcloud.org

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Nextcloud — це набір клієнт-серверного програмного забезпечення для створення та використання служб розміщення файлів. Nextcloud є безкоштовним і має відкритий вихідний код, що означає, що кожен може встановлювати та використовувати його на своїх власних приватних серверах. Додаток Nextcloud за функціональністю схожий на Dropbox, Office 365 або Google Drive, але його можна використовувати на домашніх локальних комп’ютерах або для розміщення файлових сховищ поза приміщенням. Функціональність Office обмежена серверами на базі x86/x64, оскільки OnlyOffice не підтримує процесори ARM. На відміну від пропрієтарних служб, відкрита архітектура дозволяє користувачам мати повний контроль над своїми даними. Оригінальний розробник ownCloud Френк Карлічек розгалужив ownCloud і створив Nextcloud, який продовжує активно розроблятися Карлічеком та іншими членами оригінальної команди ownCloud. 17 січня 2020 року в Берліні була представлена ​​версія 18 під назвою продукту Nextcloud Hub. Вперше офісний пакет (тут OnlyOffice) був безпосередньо інтегрований тут, а Nextcloud оголосив своєю метою пряму конкуренцію Microsoft Office 365 і Google Docs. Крім того, на цю дату було оголошено про партнерство з Ionos.

Вебсайт: nextcloud.org

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