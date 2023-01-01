Blogger — це служба публікації блогів, яка дозволяє вести багатокористувацькі блоги із записами з мітками часу. Він був розроблений компанією Pyra Labs, яка була куплена компанією Google у 2003 році. Блоги розміщуються в Google і зазвичай доступні з субдомену blogspot.com. Блоги також можна обслуговувати зі спеціального домену, яким володіє користувач (наприклад, www.example.com), використовуючи засоби DNS для спрямування домену на сервери Google. Користувач може мати до 100 блогів на обліковий запис. До 1 травня 2010 року Blogger також дозволяв користувачам публікувати блоги на власному сервері веб-хостингу через FTP. Усі такі блоги потрібно було змінити, щоб або використовувати субдомен blogspot.com, або спрямовувати свій власний домен на сервери Google через DNS.

Вебсайт: blogger.com

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