Плануйте та діліться часом зустрічей і подій, а також автоматично отримуйте нагадування. Календар Microsoft Outlook для передплатників Microsoft 365 (Office 365). Інтернет-версія Outlook (раніше відома як Exchange Web Connect, Outlook Web Access і Outlook Web App) — це веб-програма для керування особистою інформацією від Microsoft. Він включає веб-клієнт електронної пошти, інструмент календаря, менеджер контактів і диспетчер завдань. Він також включає інтеграцію надбудов, Skype в Інтернеті та сповіщення, а також уніфіковані теми, які охоплюють усі веб-програми. Інтернет-версія Outlook доступна для абонентів Office 365 і Exchange Online і входить до складу локального сервера Exchange Server, щоб користувачі могли підключатися до своїх облікових записів електронної пошти через веб-браузер, не вимагаючи інсталяції Microsoft Outlook або інших клієнтів електронної пошти. .

Вебсайт: microsoft.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Outlook Calendar Business». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.