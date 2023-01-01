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Вебсайт: microsoft.com

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Інтернет-версія Outlook (раніше відома як Exchange Web Connect, Outlook Web Access і Outlook Web App) — це веб-програма для керування особистою інформацією від Microsoft. Він включає веб-клієнт електронної пошти, інструмент календаря, менеджер контактів і диспетчер завдань. Він також включає інтеграцію надбудов, Skype в Інтернеті та сповіщення, а також уніфіковані теми, які охоплюють усі веб-програми.

Вебсайт: microsoft.com

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