Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Proton Mail» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

ProtonMail — найбільший у світі безпечний сервіс електронної пошти, розроблений вченими CERN і MIT. Ми маємо відкритий код і захищені швейцарським законом про конфіденційність.

Вебсайт: proton.me

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