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Proton Mail

Proton Mail

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Вебсайт: proton.me

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

ProtonMail — найбільший у світі безпечний сервіс електронної пошти, розроблений вченими CERN і MIT. Ми маємо відкритий код і захищені швейцарським законом про конфіденційність.

Вебсайт: proton.me

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Proton Mail». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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